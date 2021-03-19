MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay 3-0 Menemenspor
GeriFutbol Altay 3-0 Menemenspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 22:42 | Son Güncelleme:

Altay 3-0 Menemenspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay 3-0 Menemenspor

TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay, bir diğer İzmir temsilcisi Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın başında 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Kağan Çalışır, Emrah Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Kappel (Dk. 66 Ziya Alkurt), Scuk (Dk. 85 İlhan Depe), Thiam (Dk. 75 Zeki Yıldırım), Erhan Çelenk (Dk. 75 Mossoro), Regattin (Dk. 85 Eren Erdoğan), Paixao

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Berkay Samancı), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed, Traore (Dk. 46 Tidjani), Ba, Akanbi (Dk. 61 Mehmet Aytemiz), Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Bekir Can Sönmez), Okan Yılmaz (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)

Goller: Dk. 6 ve 71 İbrahim Öztürk, Dk. 24 Regattin (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 58 Emir Han Topçu, Dk. 68 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi