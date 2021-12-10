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Altay, 2 bin 755 gün sonra Alsancak Stadı'na dönüyor! Hatayspor'a açılan iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Altay Hatayspor
Altay, 2 bin 755 gün sonra Alsancak Stadına dönüyor Hatayspora açılan iddaa oranı...

Altay, 2 bin 755 gün sonra döneceği Alsancak (Mustafa Denizli) Stadı'nda Hatayspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ALTAY

Sezona fırtına gibi girip ilk 7 maçından 5 galibiyet çıkartan Altay, sonrasındaki 8 maçta ise hiç kazanamadı ve sadece 3 beraberlik çıkarabildi.

İzmir'in siyah-beyazlı ekibi 11 Mayıs 2014'ten sonra ilk kez (2 bin 755 gün sonra), deprem riski nedeniyle yıkılıp tekrar yapılan Alsancak (Mustafa Denizli) Stadı'nda sahne alacak.

Son 2 maçta orijinal pozisyonu olmamasına rağmen sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş, Galatasaray maçını tamamlayamamıştı. Takımın esas sol beki Mohammad Naderi ise son 5 maçı kaçırdı. İki oyuncunun da durumu maç saati netlik kazanacak.

Sağ bek Cebrail Karayel ve orta alandan Zeki Yıldırım sarı kart cezalısı; İsveçli stoper Eric Björkander sakat.

TD Mustafa Denizli'nin sağ bekte Tolga Ünlü'ye görev vermesi bekleniyor. Sol bekte Özgür Özkaya görebiliriz. Takımın en önemli kozları Daouda Bamba (7 gol - 1 asist) ve Cesar Pinares (2 gol - 2 asist) olacak. 

HATAYSPOR

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Son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen Hatayspor'da ise Onur Ergün sakat; Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın durumları belirsiz.

Adama Traore son lig maçında, Başakşehir karşısında devre olmadan kenara gelmişti. Hafta arası da antrenmanlarda yer almadı.

Boudjemaa bir önceki lig maçında, Sivasspor mücadelesinin ikinci yarısına çıkamamıştı. Geçen hafta oynamadı, hafta arası antrenmanlara da katılmadı.

TD Ömer Erdoğan orta alanda, "Sackey & Ribeiro" önünde Emre Çolak'la maça başlayabilir.

Hücum merkezinde Mame Diouf değişmez. Kanatlarda "El Kaabi & Lobjanidze" yerine "Saint-Louis & Kamara" görebiliriz.

Altay, 2 bin 755 gün sonra Alsancak Stadına dönüyor Hatayspora açılan iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Altay'ın İzmir'de oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Hatayspor'un ligdeki son 6 maçının 4'ü "İY 1.5 ÜST" bitti.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Altay ile Hatayspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,60 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,69'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,50 iken Misli.com'da 1,59!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hatayspor kazanır" oldu!

%37'lik kesim ligde 8 haftadır kazanamayan Altay yerine son 4 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Hatayspor'dan yana...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Altay, 2 bin 755 gün sonra Alsancak Stadına dönüyor Hatayspora açılan iddaa oranı...

Hatayspor'un Senegalli kaptanı Mame Diouf'un Stoke City günleri! Klas golleri hatırlayalım...

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