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Altay 2-1 Göztepe (Maçı özeti ve golleri)

#Süper Lig#Altay Göztepe#Sporanasayfa
Altay 2-1 Göztepe (Maçı özeti ve golleri)

Süper Lig'de 5. haftada Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İzmir derbisinde goller 26. dakikada Soner, 71. dakikada Kappel ve 90+3. dakikada Paixao'dan geldi.

Altay-Göztepe maçından en özel fotoğraflarAltay-Göztepe maçından en özel fotoğraflar
Altay-Göztepe maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadele Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe, 26. dakikada Soner ile öne geçerken yanıt 71. dakikada Kappel'den geldi. Son sözü ise 90+3. dakikada Paixao söyledi.

Bu sonuçla birlikte Altay'ın puanı 9'a yükseldi. Göztepe ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.

88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

90 3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

 

İLK 11'LER

Altay: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel.

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Tijanic, Kerim, Soner, Obinna, Lourency, Ndiaye, Halil.

 

 

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#Süper Lig#Altay Göztepe#Sporanasayfa