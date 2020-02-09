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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 22:09,Son Güncelleme:/

Altay 2-1 Boluspor

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Altay 2-1 Boluspor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan
Şahin (Dk. 83 Martires), Putsila, Paixao, Adamu, Cenk Özkacar

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 28 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 85 Melih Okutan), Dzon (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 49 Yılmaz Özeren, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 3 Cenk Özkacar, Dk. 47 Turgut Doğan Şahin, Dk. 70 Yılmaz Özeren (Altay), Dk. 45 Dzon, Dk. 45 4 Hayrullah Bilazer, Dk. 67 Mustafa
Durak, Dk. 78 Mustafa Eskihallaç, Dk. 83 Mosquera (Boluspor)

Altay 2-1 Boluspor

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