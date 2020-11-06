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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 23:00 | Son Güncelleme:

Altay: 1 - Balıkesirspor: 3

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Altay: 1 - Balıkesirspor: 3
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TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında Balıkesirspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Altay: 1 - Balıkesirspor: 3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel
Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila), Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Regattin (Dk. 80 Gnanduillet), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Paixao

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo), Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)
Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor), Dk. 53 Regattin (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90 2 Gnanduillet (Altay), Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)

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