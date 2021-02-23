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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Altay: 1 - Altınordu: 3

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Altay: 1 - Altınordu: 3
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TFF 1. Lig 23. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altınordu, Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig Altay: 1 - Altınordu: 3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Uygar Bebek, Mert Bulut
Altay: Stackhowiak, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör (Dk. 81 Murat Akça), Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Çelenk (Dk. 68 Deniz Kadah), Scuk, Zeki Yıldırım (Dk. 68 Ziya Alkurt), Regattin, Mossoro (Dk. 68 Thiam), Paixao
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu (Dk. 45 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Furkan Çil, Recep Aydın, Sami Satılmış (Dk. 45 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Ufuk Budak), Enis Destan
Goller: Dk. 38 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 47 Hüsamettin Yener, Dk. 59 Metehan Mimaroğlu, Dk. 67 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 33 Sami Satılmış, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 86 Thiam (Altay)

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