Altay 1-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Derbide 11ler belli oldu Terim ve Pereira...Derbide 11'ler belli oldu! Terim ve Pereira...#Galatasaray
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
Kızıyla aynı kaderi paylaştı Koronavirüsten ölen babaya acı vedaKızıyla aynı kaderi paylaştı! Koronavirüsten ölen babaya acı veda#Samsun
Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandıGörüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandı!#ABD
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Ünlü çiftin büyük mutluluğuÜnlü çiftin büyük mutluluğu!#Bengü
İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış Cezası belli oldu...İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış! Cezası belli oldu...#Hindistan
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
HABERLERSpor Arena Haberleri

Altay 1-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

#Altay#Adana Demirspor#Altay Ads
Altay 1-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, Altay'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet gollerini 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 60. dakikada Akintola kaydetti.

İzmir ekibinin tek golü ise 48. dakikada Ahmed Rayan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un puanı 19 oldu. Ligde 6 maçtır kazanamayan Altay ise 16 puanda kaldı.

 

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

Haberin Devamı

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Adana Demirspor#Altay Ads

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım