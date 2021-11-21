Altay 1-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet gollerini 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 60. dakikada Akintola kaydetti.

İzmir ekibinin tek golü ise 48. dakikada Ahmed Rayan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un puanı 19 oldu. Ligde 6 maçtır kazanamayan Altay ise 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

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45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga