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Altay 1-2 Trabzonspor / Maç sonucu ve özeti

#Altay Trabzonspor#Trabzonspor#Altay
Altay 1-2 Trabzonspor / Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'in 18. haftasında Altay karşısında 1-0 geriye düşen lider Trabzonspor, Cornelius'un golleriyle 2-1 kazanarak puanını 45'e yükseltti.

Altay - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflarAltay - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Altay - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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İzmir'de oynanan maçta gol perdesini 33. dakikada harika bir gole imza atan Cebrail açtı ve Altay 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk devresi 1-0 Altay üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarının başında sahneye çıkan Danimarkalı golcü Cornelius, skoru 1-1'e getirdi.

Maçın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Cornelius, Trabzonspor'a 2-1'lik skorla galibiyeti getirdi.

Bu skorla puanını 45'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Altay ise 18 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Bamba’nın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı, kaleci Uğurcan’ın müdahalesiyle kale önüne düşen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

3. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da Pinares’in uzun topuyla savunma arkasına sarkan Kappel, bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kappel’in sağ çaprazdan attığı şutta kaleci Uğurcan, başarılı müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

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6. dakikada sol kanattan yüklenen Trabzonspor’da Djaniny’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hamsik, kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Lis topu kurtardı.

21. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay’da Pinares’in ortasına ceza sahası için kafa vuruşu yapan Bamba’nın şutunda kaleci Uğurcan topu uzanarak çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Altay’da topun başına geçen Naderi, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Uğurcan sağ direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay’da Poko’nun pasıyla topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol ve üst kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 1-0

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’de İzmir’de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18’inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11’lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Lider Trabzonspor’da ağrıları nedeniyle Hugo kadroda yer almazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas’ı yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür ilk 11’de şans buldu.

Altay’da ise sakatlığı bulunan İbrahim kadroya alınmazken, Eren ve Rayan kulübeye çekildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli bu 3 ismin yerine Zeki, Kappel ve Bamba’ya ilk 11’de görev verdi.

Trabzonspor’da sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Nwakaeme, İsmail Köybaşı ve kaleci Erce müsabaka kadrosunda yer almadı. Altay’da ise Erhan, Björkander ve kadro dışı kalan Tolga takım listesinde yer bulamadı. Altaylı Ceyhun Gülselam, eski takımına karşı yedek soyundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabaka öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Tamer Tuna da yer aldı.

 

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