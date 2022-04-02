Altay 1-2 Antalyaspor (Maçın özeti)

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Altay ile Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Akdeniz ekibi, 25. dakikada Adriano ile öne geçerken 70. dakikada Wright farkı 2'ye çıkardı.

Altay'da Rayyan, 74. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyapsor'un puanı 44'e yükseldi. Altay ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen hücumda topla uzun süre ilerleyen Wright’ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Ndao’nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararına rağmen VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle karar geçerlilik kazanmadı.



21’inci dakikada bir süre topla birlikte kaleye doğru giden Rodriguez’in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



25’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahada Altay’a baskı kuran ve topu kapan Fraport TAV Antalyasporlu Ndao’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright’ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



44’üncü dakikada Sinan Gümüş’ün pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Wright’ın şutunda top auta gitti. Bu sırada Thaciano’nun Sinan Gümüş’e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR’dan pozisyonun dışarıda olduğu bildirildi. Hakem kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.



47’nci dakikada Ahmed Rayan’ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zeki Yıldırım’ın şutunda kaleci Boffin’i de geçen topu Naldo uzaklaştırdı.



70’inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. Gökdeniz’in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Wright’ın vuruşunda top filelere gitti: 2-0.



73’üncü dakikada Kappel’in ceza sahası içinde Ghacha ile girdiği ikili mücadelede yerden kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Atışı

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74’üncü dakikada kullanan Ahmed Rayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

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İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür Özkaya, Zeki, Thaciano, Pinares, Martin Rodriguez, Bamba, Ahmed Rayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudriashov, Güray, Bünyamin, Hakan, Fernando, Sinan Gümüş, Ndao, Luiz Adriano, Wright