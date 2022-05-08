Altay 1-1 GZT Giresunspor (Maç özeti ve golleri)

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Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Altay ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabaka karşılıklı goller neticesinde 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GZT Giresunspor'u öne geçiren golü 28. dakikada Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi takıma beraberliği getiren gol ise 60. dakikada Leandro Kappel'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 44'e yükseltti ve 14. basamağa yerleşti. Ligden düşmesi kesinleşen Altay ise puanını 34 yaptı ancak 18. sıraya geriledi.

Süper Lig'de GZT Giresunspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlarken; Altay ise geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

ALTAY 1-1 GZT GİRESUNSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

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12. dakikada Altay gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Kappel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Giresunspor kalecisi Onurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Giresunspor öne geçti. Kullanılan köşe atışında Muhammed kafayı vurdu. Kaleciden seken topu Flavio çevirdi, Umut son dokunuşu yaptı. Umut’un vuruşunda Cihan topu çizgiden çıkardı ancak VAR odasında pozisyon incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi: 0-1.

36. dakikada Rodriguez’in pasında topu iyi kontrol eden Rayyan çaprazdan kaleyi yokladı, ancak Altay bu ataktan sonuç alamadı.

55. dakikada Kappel’in pasında kale dibinde Zeki topa dokundu. Zeki’nin vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Cebrail’in ortaladığı topa iyi yükselen Kappel kafayla ağları sarstı: 1-1.

72. dakikada Altay mutlak golü kaçırdı. Poko’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel’in plase vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

87’nci dakikada Rodriguez’in kullandığı köşe atışında Thaciano’nun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

Altay - GZT Giresunspor: 1-1

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Cebrail (xx), Thiam (xx), Björkander (xx), Kazımcan (x) (Dk. 58 Eren x), Poko (xxx), Zeki (x) (Dk. 83 Nurettin), Thaciano (xx), Rodriguez (xx), Kappel (xxx), Rayyan (x) (Dk. 58 Erdem x)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan (xx) - Zeki (xx) (Dk. 72 Hayrullah x), Sergen (xxx), Perez (xx), Emre (xx) (Dk. 63 Behich x), Flavio (xx), Traore (xx), Chiquinho (xx), Muhammed (xx) (Dk. 63 Serginho x), Diabate (xx), Umut (xxx)

GOLLER: Dk. 28 Umut (Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Perez, Emre, Sergen, Behich (Giresunspor), Björkander (Altay)

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