Altay 1-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Altay, evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Altay'ın golünü 44. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.

Paixao'nun 42. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Ertaç çıkardı ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, topu uzaklaştıran Yeni Malatyasporlu oyuncunun ceza alanına atıştan önce girdiğini tespit ederek atışı tekrarlattı.

Yeni Malatyaspor'da Tetteh'nin 65. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonuru ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2 galibiyet alan Altay puanını 29'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.

40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.

44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



57. dakikada korner kazanan Altay'da Rodriguez, köşe vuruşunda Kappel ile paslaştı. Yeniden topla buluşan Rodriguez'in ortasında kafa vuruşu yapan Paixao'nun şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına verdiği pasta topla buluşan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Erkan Özdamar, VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve gol iptal edildi.

67. dakikada Yeni Malatyasapor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Chouiar'ın sert vuruşunu kaleci Lis son anda köşeye uzanarak kurtardı.

75. dakikada defans hattında paslaşırken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın hatasında Altay'da topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içinde uygun pozisyondan yararlanamadı. Top kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx (Rayan dk. 76 xx), Kappel xx (Bamba dk. 79 xx), Rodriguez xx (Ceyhun dk. 90+2 ?), Paixao xx (Zeki dk. 76 xx)

Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx (Tetteh dk. 53 xx), Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 xx), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx (Barış dk. 53 xx) (Mert dk. 89 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Atakan, Muhammed

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike, Hafez, Barış (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Pinares, Murat Akça, Rayan (Altay)