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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Altay 1 - 0 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

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Altay 1 - 0 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

Altay ile Antalyaspor'un karşılaştığı hazırlık maçında gülen taraf, 1-0'lık skorla Altay oldu.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor’u 88’inci dakikada Paixao’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Altay 88’inci dakikada Paixao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor, Erzurum kampının 8’inci ve son hazırlık maçını 6 Ağustos Cuma günü BB Erzurumspor ile oynayacak. Aynı gün Altay ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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