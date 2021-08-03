Altay 1 - 0 Antalyaspor (Hazırlık maçı)
Altay ile Antalyaspor'un karşılaştığı hazırlık maçında gülen taraf, 1-0'lık skorla Altay oldu.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor’u 88’inci dakikada Paixao’nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Altay 88’inci dakikada Paixao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor, Erzurum kampının 8’inci ve son hazırlık maçını 6 Ağustos Cuma günü BB Erzurumspor ile oynayacak. Aynı gün Altay ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.