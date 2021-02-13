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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Altay 0-4 Ankara Keçiörengücü

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Altay 0-4 Ankara Keçiörengücü
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 4-0 yendi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Şener, Suat Güz

Altay: Cihan Topaloğlu, Rıdvan Şimşek (Dk. 46 Mossoro), İbrahim Öztürk (Dk. 25 Lokman Gör), Berkay Sülüngöz, Mehmet Erdem Uğurlu, Kappel (Dk. 59 Regattin), Scuk (Dk. 78 Yekta Kurtuluş) Thiam, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk (Dk. 78 Ziya Alkurt), Paixao

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 79 Ogün Bayrak), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 79 Kone), Uğur Utlu, Issah (Dk. 60 Ilır Mustafa), Süleyman Olgun, Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 İrfan Akgün), Eze

Goller: Dk. 31 ve 76 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45 3 Cem Ekinci, Dk. 90 4 Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 52 Zeki Yıldırım (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 2 Cem Ekinci, Dk. 51 Süleyman Olgun, Dk. 56 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

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