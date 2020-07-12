MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay 0-1 BB Erzurumspor
GeriFutbol Altay 0-1 BB Erzurumspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Altay 0-1 BB Erzurumspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay 0-1 BB Erzurumspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem
Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares (Dk. 77 Kappel), Kerim Avcı (Dk. 90 Adamu), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos, Putsila (Dk. 90 4 Cenk Özkacar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Aykut Demir), Mücahit Albayrak, Emrah Başsan (Dk. 60 Muhammed), İbrahim Akdağ, Scuk, Sissoko (Dk. 81 Pote), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu)
Gol: Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Tavares, Dk. 87 Abdülhamit Yıldız (Altay), Dk. 86 Osman Çelik, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle