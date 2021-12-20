Altaş Denizlispor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Altaş Denizlispor'un puanı 16. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, evindeki mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ise puan kaybına tahammülü yok. 33 puanla zirvede yer alan Ümraniye ekibi son 2 maçını da kazandı. Bereket Sigorta Ümraniyespor, zorlu Denizli deplasmanından da galibiyet çıkararak seriyi sürdürmek istiyor.

ALTAŞ DENİZLİSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altaş Denizlispor Ümraniyespor maçı Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek.