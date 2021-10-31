Altaş Denizlispor ile Kocaelispor yenişemedi

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig - Altaş Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser
Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90 1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)