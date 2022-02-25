Altaş Denizlispor 2-0 Beypiliç Boluspor

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Denizli Atatürk Stadındaki mücadelenin gollerini 17nci dakikada Özer ve 58inci dakikada Ömer Şişmanoğlu attı. Ligde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini alan, geçen hafta deplasmandaki 5-0lık Samsunspor yenilgisini telafi eden Denizlispor, bu skorla 27 puana ulaşarak düşme hattından kurtulmak için umutlandı.



9uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Abdurrahmanın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdülkadirde kaldı.



17nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Emrenin ceza sahası içine ortasını Mayi kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Özerin sert şutu ağlara gitti: 1-0.



29uncu dakikada Gökhanın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran Özerin şutu kale direği dibinden dışarı çıktı.



38inci dakikada Özerin yaklaşık 25 metreden sert şutu direkten geri döndü.



İlk yarı Altaş Denizlisporun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



48inci dakikada Beypiliç Bolusporun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Roshinin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.



58inci dakikada sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Emrenin ortasında Ömer Şişmanoğlunun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşma Denizlisporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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STAT: Denizli Atatürk



HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Cem Özbay (xx), Deniz Turgut (xx)



ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xxx) - Emre (xxx) (Dk. 73 Muhammet Özkal x), Oğuz (xxx), Leo (xx), Gökhan (xx), Muhammed (xx), Djedje (xxx), İlhan (xx), Özer (xxx) (Dk. 84 Asım), Mayi (xx) (Dk. 69 Mustafa xx), Ömer Şişmanoğlu (xxx) (Dk. 83 Bekir)



BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Bartu (x) - Hakan (x) (Dk. 44 Abdurrahim x), Fethi (xx), Emin (xx), Bülent (xx), Abdurrahman (xx), Bertu Alican (x) (Dk. 78 Bregu x), Roshi (xx), Gökhan (xx), Berk (x) (Dk. 46 Balaj x), Kasongo (xx) (Dk. 85 Kemal)



GOLLER: Dk. 17 Özer, Dk. 58 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)



SARI KARTLAR: Emre, Ömer Şişmanoğlu, Oğuz (Altaş Denizlispor), Bertu Alican (Beypiliç Boluspor)