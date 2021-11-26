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GeriFutbol Alsancak Stadı'nın yeni adını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 7 yıllık hasret sona erdi...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 15:27 | 

Alsancak Stadı'nın yeni adını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 7 yıllık hasret sona erdi...

Altay'ın yeni stadyumunun adı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu oldu.

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İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay'ın yeni stadyumunun adının 'Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu' olduğunu duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Altay'ın yeni stadyumunun adının 'Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu' olacağını açıkladı.
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İzmir'de katıldığı Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
4ALTAYDAN ERDOĞANA TEŞEKKÜR

ALTAY'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Altay Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
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Kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız." denildi.
67 YILLIK HASRET SONA ERDİ

7 YILLIK HASRET SONA ERDİ

İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
8DENİZLİ BURADA TÜRKİYE KUPASI KALDIRDI

DENİZLİ BURADA TÜRKİYE KUPASI KALDIRDI

Mustafa Denizli, Altay'daki futbolculuğu döneminde Alsancak Stadı'nda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadmıştı.
9SON MAÇ 27 MAYIS 2014TE

SON MAÇ 27 MAYIS 2014'TE

Alsancak Stadı, çürük olduğu için kapanmadan önce en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki maça ev sahipliği yaptı.
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Son karşılaşmayı 9 bin 256 biletli seyirci takip etti. Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı.
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Bir süre bekleyip yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.
12SÜPER LİGİN İLK GOLÜ ALSANCAKTA

SÜPER LİG'İN İLK GOLÜ ALSANCAK'TA

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.
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Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu.
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Stat, A Milli Takım'ın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.
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Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.
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Halen maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun ligin ikinci devresinde müsabakalarını Alsancak Stadı'nda yapması bekleniyor.
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Stadın tahsisi için yıkılmadan önceki son kiracısı konumundaki Altay ve 1962 yılında eski halk sahasını Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne devredip karşılığında Alsancak'tan hak talep eden Altınordu'nun çekişmesi de devam ediyor.
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