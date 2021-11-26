Alsancak Stadı'nın yeni adını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 7 yıllık hasret sona erdi...
Altay'ın yeni stadyumunun adı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu oldu.
İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay'ın yeni stadyumunun adının 'Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu' olduğunu duyurdu.
İzmir'de katıldığı Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
SON MAÇ 27 MAYIS 2014'TE
Alsancak Stadı, çürük olduğu için kapanmadan önce en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki maça ev sahipliği yaptı.
Bir süre bekleyip yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.
Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu.
Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.