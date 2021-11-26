Alsancak Stadı'nın yeni adını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 7 yıllık hasret sona erdi...

İzmir'de katıldığı Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.