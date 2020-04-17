Alsancak Stadı’nda inşaat çalışmaları sürüyor!

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, Covid-19 nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir takım tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapıları hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!