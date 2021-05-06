Alsancak Stadı için Mustafa Denizli önerisi

2014 yılında depreme dayanıksız raporu alması nedeniyle kapatılarak 2015’te yıkılıp, aynı yerinde yeniden inşa edilen, yeni sezonda kapılarını açması beklenen Alsancak Stadı’na Türk futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli adının verilmesi yeniden gündeme geldi. Daha önce 2017’de tarihi stada Mustafa Denizli’nin adının verilmesi önerisi yapılmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altay’da Mustafa Hoca semboldür. Yakışır. Sol ayağı tartışılmaz zaten" ifadelerini kullanmıştı.



Mustafa Denizli ise "Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi insanı gururlandıran bir şey" demişti. Çeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mustafa Denizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl aradan sonra geçen hafta teknik direktör olarak geri dönerek Altaylıların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı şampiyon yapan tek teknik adam olan, A Milli Takım’a da 2000 Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek final oynatan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolculuk yıllarında Alsancak Stadı’nda unutulmaz maçlar oynadı. Denizli, tarihi statta o dönemi yaşayanların hafızalarından silinmeyen goller attı.



METİN OKTAY İSMİ DE ÖNERİLDİ



Alsancak Stadı için yapılan isim önerilerinden diğerinin ise Metin Oktay olduğu ifade edildi. Karşıyaka’da doğup futbola Damlacıkspor’da başlayan, daha sonra İzmirspor’dan transfer olduğu Galatasaray’da efsane olan, "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay’ın adının da Alsancak Stadı’nda yaşatılabileceği ifade edildi. Metin Oktay’ın daha çok Galatasaray’la özdeşleşmesi nedeniyle İzmir kulüpleri arasında Mustafa Denizli isminin ağırlık kazandığı kaydedildi. UEFA standartlarındaki Alsancak Stadı tamamlandığında 15 bin kapasiteli olacak

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