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Alperen'in 10 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün
Alperenin 10 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 123-111 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 10 sayı, 5 asistle oynadı.

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NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi.

Geçen sezonun finalisti Suns, ağırladığı Rockets'ı yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton, 9 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, 5 top çalmayla oynayan Chris Paul ve kenardan gelerek 19 sayı atan Landry Shamet, galibiyette önemli rol oynadı.

Art arda 6. mağlubiyetini alan Rockets'ta Kevin Porter 20 sayı, 6 ribaunt, Christian Wood 18 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve Alperen Şengün 10 sayı, 5 asist, 4 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

- Ömer Faruk'tan 2 sayı

Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in sahasında Boston Celtics'e 95-78 yenildiği müsabakada 2 sayı kaydetti.

- Thunder, Lakers'ı 19 sayı geriden gelip yendi

Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı'nın iddialı takımı Los Angeles Lakers'a konuk olduğu mücadeleyi 107-104 kazandı.

Alperenin 10 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

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Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder'ın geri dönüşünde en büyük pay, yüzde 52,9 saha içi isabetiyle 28 sayı atan ve 6 asist yapan Shai Gilgeous-Alexander'ın oldu.

Yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta 29 sayı, 18 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Anthony Davis, 27 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Russell Westbrook ve 21 sayı kaydeden Carmelo Anthony dışında çift haneli skor üreten çıkmadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 98-109
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 98-116
Miami Heat-Boston Celtics: 78-95
Phoenix Suns-Houston Rockets: 123-111
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 104-107

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün

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