Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta İzmir Marşı jesti!

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NBA'de 7 maç yapıldı. Alperen Sengun'ün 32 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile "double-double" yaptığı maçta Rockets, Batı Konferansı'nda Grizzlies'ı deplasmanda 4 sayı farkla yendi.

Rockets, üst üste 3. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Grizzlies'ta Ja Morant 27 sayı kaydederken Jaren Jackson ise 21 sayı attı.

İzmir Marşı çalındı

Memphis'in ev sahipliğinde FedEX Forum'da oynanan maçın son anlarında Memphis rejisinin Alperen Şengün'ü ekrana getirdiği bir mola anında salonda İzmir Marşı çalındı.

Alperen Şengün, rakibinin aklını alıyor 🤯 pic.twitter.com/gmiZs38Y1N — Spor Arena (@sporarena) January 10, 2025

Cavaliers'tan üst üste 12. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 132-126 yenerek galibiyet serisini 12'ye çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland, kaydettiği 40 sayı ile kendisi adına sezon rekoru kırarken, Jarrett Allen ise 18 sayı ve 15 ribaunt üretti.

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Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, Chris Boucher ise 23 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 132-126

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 104-107

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 89-104

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 117-111

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 115-119

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 123-115

Utah Jazz-Miami Heat: 92-97