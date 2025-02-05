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Alperen Şengün'ün müthiş performansı mağlubiyeti önleyemedi

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünün müthiş performansı mağlubiyeti önleyemedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:35

Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'e yenildi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu.

NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenildi.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Embiid-Maxey ikilisi 76ers'ı galibiyete taşıdı

Philadelphia 76ers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti.

76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist, Tyrese Maxey ise 33 sayı, 4 ribaunt, 13 asist ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

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Mavericks'te Kyrie Irving, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 118-116

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 99-97

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-112

Toronto Raptors-New York Knicks: 115-121

Chicago Bulls-Miami Heat: 133-124

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 97-122

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 112-89

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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