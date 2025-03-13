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Alperen Şengün'ün maçında olay! Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

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#NBA#Alperen Şengün#Steven Adams
Alperen Şengünün maçında olay Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:43

NBA'de Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Phoenix Suns‘ı 111-104 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün parkede bulunduğu 33 dakikada 7’de 7 şut isabetiyle oynadı ve 20 sayı, 4 ribaund, 7 asist üretti. Zorlu mücadeleye ise Steven Adams ve Mason Plumlee'nin güreşi andıran kavgası damga vurdu.

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NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, evinde Phoenix Suns‘ı 111-104 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün parkede bulunduğu 33 dakikada 7’de 7 şut isabetiyle oynadı ve 20 sayı, 4 ribaund, 7 asist üretti.

Alperen Şengünün maçında olay Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

Rockets’ta Jalen Green 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Suns’ta Bradley Beal 25 sayıyla takımına en çok skor katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

ADAMS VE PLUMLEE GÜREŞ TUTTU, İKİSİ DE OYUNDAN ATILDI

Öte yandan Rockest'ta Steven Adams ve Suns'tan Mason Plumlee, ilk yarının bitimine 3 dakika kala ribaund mücadelesi verirken bir anda birbirine girdi.

Alperen Şengünün maçında olay Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

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Güreşi andıran boğuşmada iki oyuncu da kollarıyla rakibini kitlemeye çalıştı. Plumlee, Adams'ın üzerine düşerken boğuşma bu esnada da devam etti. Parkeye giren diğer oyuncular ve yetkililerin güçlükle ayırdığı iki oyuncu da çift teknik faul neticesinde oyundan diskalifiye edildiler.

Alperen Şengünün maçında olay Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

Arbedenin yatışması sonrasında Plumlee'nin sağ gözünün üst kısmında açılma ve kanama olduğu gözlemlendi.

Alperen Şengünün maçında olay Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

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#NBA#Alperen Şengün#Steven Adams

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