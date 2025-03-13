Alperen Şengün'ün maçında olay! Güreşi andıran kavgayı zor ayırdılar

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NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, evinde Phoenix Suns‘ı 111-104 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün parkede bulunduğu 33 dakikada 7’de 7 şut isabetiyle oynadı ve 20 sayı, 4 ribaund, 7 asist üretti.

Rockets’ta Jalen Green 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Suns’ta Bradley Beal 25 sayıyla takımına en çok skor katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

ADAMS VE PLUMLEE GÜREŞ TUTTU, İKİSİ DE OYUNDAN ATILDI

Öte yandan Rockest'ta Steven Adams ve Suns'tan Mason Plumlee, ilk yarının bitimine 3 dakika kala ribaund mücadelesi verirken bir anda birbirine girdi.

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Güreşi andıran boğuşmada iki oyuncu da kollarıyla rakibini kitlemeye çalıştı. Plumlee, Adams'ın üzerine düşerken boğuşma bu esnada da devam etti. Parkeye giren diğer oyuncular ve yetkililerin güçlükle ayırdığı iki oyuncu da çift teknik faul neticesinde oyundan diskalifiye edildiler.

Arbedenin yatışması sonrasında Plumlee'nin sağ gözünün üst kısmında açılma ve kanama olduğu gözlemlendi.