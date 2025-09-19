Alperen Şengün'ün forması, SMA hastası Çağan Ata için 1 milyon TL'den açık artırmada

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evlenen Aleyna (26)-Ahmet Miraç Taran (36) çiftinin 4 ay önce dünyaya gelen Çağan Ata adını verdikleri oğullarına, henüz 18 günlükken SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatan aile, kermes, konser biletleri gibi farklı yardım kampanyaları düzenledi. SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavi süreci için Milli basketbolcu Alperen Şengün de Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını hediye etti. Forma, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı. Bursaspor Basketbol'dan yapılan açıklamada, Alperen Şengün’ün forması için açık artırmanın 1 milyon lira alt limit ile başladığı ve en yüksek teklifi veren kişiye teslim edileceği belirtildi.

'BU FORMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Açık arttırma ile satışa sunulan formanın hayati önem taşıdığını belirten anne Aleyna Taran, "Şu an açık arttırmada olan bir forma var. Çağan Ata’ya destek olmak için satılan bir formadır. Bu forma gerçekten hayati önem taşıyor. İş adamları ve diğer büyük insanlara sesleniyorum. Çağan Ata'ya destek olmak için bu formayı almalarını rica ediyoruz. Çağan Ata, Alperen ağabeyi sayesinde çocuk gibi yaşamına devam edecek" dedi.

'BİR FORMA ALMIYORSUNUZ, BİR HAYAT VERİYORSUNUZ'

Oğlunun tedavisi için 80 milyon liraya ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar 55 milyon liranın toplandığını söyleyen Ahmet Miraç Taran da "Alperen Şengün’ü NBA'dan itibaren takip ederim. Sürekli takip ettiğim birisinin bana böyle yardım etmesi beni çok mutlu etti. Gerçekten kendisine çok teşekkür ederim. Bir forma almıyorsunuz, bir hayat veriyorsunuz. Formanın bir an önce satılması yönünde umudum var. Umarım bir an önce satılır ve oğlum Çağan Ata sağlığına kavuşur" diye konuştu.