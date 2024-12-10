Alperen Şengün’ün duble şovu sürüyor

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NBA’de Batı Konferansı’nda milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 117-106 yendi. Maçta 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki sporcumuz 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla ‘double double’ yapmayı başardı. Jalen Green 31 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken Amen Thompson 22, Dillon Brooks da 19 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Bones Hyland’ın 22, Ivica Zubac’ın 21, Kevin Porter Jr.’ın 19 sayısı ise Clippers’ta yenilgiyi önleyemedi.

Denver Nuggets, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 141-111 yenerken Nikola Jokic maça damga vurdu. Yıldız basketbolcu 48 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performansıyla ‘triple-double’ın kıyısında döndü. Bir önceki karşılaşmada Washington Wizards karşısında 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kıran Jokic, son iki maçta 104 sayı, 30 ribaunt ve 16 asistlik performansla otoritelerden tam not aldı.