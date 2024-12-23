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Alperen Şengün'ün double double'ı Houston'ı zafere taşıdı

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün
Alperen Şengünün double doubleı Houstonı zafere taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 10:42

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

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NBA'e 3 maçla devam edildi. Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

- Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.

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Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün

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