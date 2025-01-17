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Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi

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#NBA#Alperen Şengün#BASKETBOL
Alperen Şengünün double-doubleı Houston Rocketsa yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 09:44

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'e 132-127'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Alperen 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

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NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'e 132-127 kaybetti.

Ligde 5 maç sonra yenilen ve 13. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen, 33 dakika parkede kaldığı müsabakada; 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla mücadele etti. Takımda Jalen Green 28 sayı, 5 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi.

Bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, 5 ribaund ve Malik Monk da 26 sayı, 9 asistle oynadı.

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KONFERANS LİDERLERİ KARŞILAŞTI, KAZANAN OKLAHOMA OLDU

Batı ve Doğu Konferansı liderlerinin karşılaştığı müsabakada Oklahoma City Thunder evinde Cleveland Cavaliers'ı 134-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 34. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 8 asist, Luguentz Dort 22 sayı ve Jalen Williams da 19 sayı ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cleveland'da ise Darius Garland 20 sayı, 9 asist ve Jarrett Allen 13 sayı ve Ty Jerome da 12 sayı ile müsabakayı tamamladı.

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NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 100 - Indiana Pacers: 111
Washington Wizards: 123 - Phoenix Suns: 130
Oklahoma City Thunder: 134 - Cleveland Cavaliers: 114
Portland Trail Blazers: 89 - Los Angeles Clippers: 118
Sacramento Kings: 132 - Houston Rockets: 127

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#NBA#Alperen Şengün#BASKETBOL

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