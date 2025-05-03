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Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyeti getirdi!

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünün double-doubleı galibiyeti getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 10:43

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

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NBA play-off'larında tek müsabaka yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, deplasmanda konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 6. maçında mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 21 sayı ve 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı Rockets'ta Fred VanVleet ise 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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