Alperen Şengün'ün double-double'ı galibiyete yetmedi

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NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti.

Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 127-114'lük skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini elde etti. Minnesota'da Anthony Edwards 41 sayı, 7 ribaund ile ön plana çıkarken, Mike Conley 16 sayı ve Naz Reid de 15 sayıyla katkı verdi.

Ligde üst üste 5, toplamda 19. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 28 sayıyla mücadele etti.

OH MY SPINGUN 🤯🌪️ pic.twitter.com/IqGvrBckw2 — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 7, 2025

40 YAŞINDAKİ LEBRON JAMES, BİR MAÇTA 42 SAYI KAYDEDEREK TARİHE GEÇTİ

Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti.

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Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 120 - Dallas Mavericks: 127

Minnesota Timberwolves: 127 - Houston Rockets: 114

Denver Nuggets: 112 - Orlando Magic: 90

Los Angeles Lakers: 120 - Golden State Warriors: 112

Portland Trail Blazers: 108 - Sacramento Kings: 102

Los Angeles Clippers: 112 - Indiana Pacers: 119