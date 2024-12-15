×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı final için yetmedi

Güncelleme Tarihi:

#Alperen Şengün#NBA#Houston Rockets
Alperen Şengünün double-doubleı final için yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 10:46

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 yenerek finale yükseldi.

Haberin Devamı

NBA'de 2 maç oynandı. Thunder, Rockets'ı 15 sayı farkla yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.

Bucks da finale yükseldi

Milwaukee Bucks ise Atlanta Hawks'ı 110-102 yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve Damian Lillard 25 sayıyla oynarken Hawks'ta ise Trae Young, 35 sayı kaydetti.

Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alperen Şengün#NBA#Houston Rockets

BAKMADAN GEÇME!