Alperen Şengün’den üst üste 2.triple-double!

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NBA’de Houston Rockets deplasmanda Chicago Bulls’u 143-107 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Temsilcimiz Alperen Şengün’ün şov yaptığı maçta Houston 14 maçta 10.galibiyetini alırken, Bulls ise 13 maçta 5 galibiyette kaldı.

Alperen’e Triple Double için 26 dakika yetti

Milli yıldızımız karşılaşmayı 26 dakikada 20 sayı 11 ribaunt 11 asist 1 blok ile tamamladı. Sıcak formunu devam ettiren Rockets, Alperen önderliğinde Batı Konferansında 3.sıraya kadar yükseldi.

Rockets tarihine geçti!

Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde üst üste 2 maçında da triple-double kaydeden ilk pivot oyuncu oldu. Bu anlamda tarihe geçen Alperen ayrıca 2020 yılında eski Rockets oyuncusu James Harden’dan itibaren bunu başaran ilk Rockets oyuncusu olmayı da başardı.

All-star sesleri!

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Geçen sene kılpayı All-star takımına giremeyen Alperen Şengün’ün ve takımı Houston Rockets’ın bu performansını devam ettirdiği takdirde 2025 Şubatta San Francisco’da yapılacak All-star karşılaşmasında Batı kadrosunda yer alması kuvvetli muhtemel olarak görülüyor.