Alperen Şengün'den Rudy Gobert'e olay hareket! 'Çok küçüksün'

Haberin Devamı

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Minnesota Timberwolves‘u uzatma sonunda 111-117 mağlup etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün, sezonun en iyi performanslarından birini gösterirken maçı 22 sayı 10 ribaund 11 asist 3 top çalma ve 3 blok ile tamamladı ve bu sezonki üçüncü triple double’ını yaptı.

Rockets‘ta Fred VanVleet 27 sayı 8 ribaund 11 asist, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson 15 sayı 8 ribaund 4 top çalma 3 blok ile oynadı.

Ev sahibi Minnesota’da ise Anthony Edwards 29 sayı 10 ribaund, Julius Randle 21 sayı 6 ribaund, Naz Reid 19 sayı 7 ribaund, Rob Dillingham 12 sayı 7 asist ile mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Rockets 19. maçında 13. defa kazanırken Timberwolves ise 17. maçında 9. kez kaybetti.

ALPEREN'DEN GOBERT'E ÇOK KÜÇÜKSÜN' HAREKETİ

Haberin Devamı

Dört kez 'Yılın Savunma Oyuncusu' seçilen Gobert'i etkisiz kılan ve Fransız oyuncunun maçı sadece 5 sayı ile tamamlamasına neden olan Alperen Şengün, üst düzey performansını sürdürürken maçın son bölümünde yaptığı hareket ile de çok konuşuldu.

Mücadelede Rockets'ın üstünlüğü el aldığı esnada 2.16'lık Gobert'in üzerinden üst üste sayılar bulan Alperen, attığı isabetli basketin ardından elini yere doğru götürerek Gobert'e 'çok küçüksün' hareketini yaptı.

Bu anlar sosyal medyada ve Amerikan medyasında da geniş yer buldu.