Alperen Şengün'den özür açıklaması! 'Olgun olmayan bir davranıştı'

Haberin Devamı

Paycom Center'da oynanan maçta Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

Alperen Şengün, Boston Celtics maçının son çeyreğinde hakeme itiraz ettiği bir pozisyonda oyundan atılmıştı.

Galibiyetin ardından Alperen Şengün konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"O anın heyecanı ile söylememem gereken şeyler söyledim. Kendimi kötü hissettim. Maçtan hemen sonra hakemlerin soyunma odasına gittim. Elini sıktım ve ondan özür diledim. Bu benim için olgun olmayan bir davranıştı. Daha iyi davranmalıydım.

Bazen kendini kontrol edemiyorsun ama daha iyisini yapmam gerektiğini biliyordum. Her şey anın sıcaklığıyla oldu. Sonrasında o da anlayış gösterdi ve iki taraf için de iyi şekilde kapandı.”

Haberin Devamı