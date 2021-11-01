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Alperen Şengün'den Lakers'a karşı 11 sayı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün
Alperen Şengünden Lakersa karşı 11 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.

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NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi.

Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.

Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Alperen Şengünden Lakersa karşı 11 sayı

Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

- Jazz, şampiyon Bucks'ı mağlup etti

Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.

Alperen Şengünden Lakersa karşı 11 sayı

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Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 105-99
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-85

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün

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