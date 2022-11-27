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Alperen Şengün'den kariyer rekoru! NBA'de gecenin sonuçları...

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#Alperen Şengün#NBA#Houston Rockets
Alperen Şengünden kariyer rekoru NBAde gecenin sonuçları...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 11:50

NBA'de heyecan, gece oynanan 4 maçla devam etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün müthiş performans sergileyip kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup etti. Rockets bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nın son sırasında bulunan Houston Rockets'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 118-105 mağlup ettiği karşılaşmaya Alperen Şengün damga vurdu.

Oklahoma City Thunder'a karşı 19 ribauntla kariyer rekoru kıran milli basketbolcumuz ayrıca 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı. Houston'da Jalen Green de 28 sayı ve 9 asistle Alperen Şengün'e galibiyette eşlik etti.

Phoenix Suns'dan art arda 4. galibiyet

Batı Konferansı'nda lider Phoenix Suns, evinde Utah Jazz'ı 113-112 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Suns'da Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle double double yaptı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Jazz'da ise Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

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NBA'de gecenin sonuçları:

Toronto Raptors 105-100 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 138-143 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 118-105 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 113-112 Utah Jazz

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#Alperen Şengün#NBA#Houston Rockets

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