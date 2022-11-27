Alperen Şengün'den kariyer rekoru! NBA'de gecenin sonuçları...

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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nın son sırasında bulunan Houston Rockets'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 118-105 mağlup ettiği karşılaşmaya Alperen Şengün damga vurdu.

Oklahoma City Thunder'a karşı 19 ribauntla kariyer rekoru kıran milli basketbolcumuz ayrıca 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı. Houston'da Jalen Green de 28 sayı ve 9 asistle Alperen Şengün'e galibiyette eşlik etti.

Phoenix Suns'dan art arda 4. galibiyet

Batı Konferansı'nda lider Phoenix Suns, evinde Utah Jazz'ı 113-112 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Suns'da Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle double double yaptı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Jazz'da ise Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

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NBA'de gecenin sonuçları:

Toronto Raptors 105-100 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 138-143 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 118-105 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 113-112 Utah Jazz