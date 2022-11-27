Alperen Şengün'den kariyer rekoru! NBA'de gecenin sonuçları...

Güncelleme Tarihi:
NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nın son sırasında bulunan Houston Rockets'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 118-105 mağlup ettiği karşılaşmaya Alperen Şengün damga vurdu.
Oklahoma City Thunder'a karşı 19 ribauntla kariyer rekoru kıran milli basketbolcumuz ayrıca 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı. Houston'da Jalen Green de 28 sayı ve 9 asistle Alperen Şengün'e galibiyette eşlik etti.
Phoenix Suns'dan art arda 4. galibiyet
Batı Konferansı'nda lider Phoenix Suns, evinde Utah Jazz'ı 113-112 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Suns'da Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle double double yaptı.
Üst üste 4. yenilgisini alan Jazz'da ise Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.
NBA'de gecenin sonuçları:
Toronto Raptors 105-100 Dallas Mavericks
San Antonio Spurs 138-143 Los Angeles Lakers
Houston Rockets 118-105 Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns 113-112 Utah Jazz
Alperen Şengün'den kariyer gecesi #NBA— Spor Arena (@sporarena) November 27, 2022
Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 118-105 mağlup etti.pic.twitter.com/mhLmyBmcma