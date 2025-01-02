Alperen Şengün'den kariyer rekoru! Geceye damga vuran hareket

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NBA'de heyecan 8 maçla devam etti. Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti.

37 dakika parkede kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 6 top çalmayla oynadı. Maçın en skorer oyuncusu olan Alperen, top çalma alanında kariyer rekoru kırdı.

Milli yıldızın iki rakibine 'fake' atıp bulduğu sayı ise gecenin hareketleri arasına girdi.

Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks ise 19 sayıyla mücadele etti. Mavericks'te ise Quentin Grimes 17 sayı, Kyrie Irving ise 16 sayıyla oynadı.

🇹🇷Houston Rockets'ın evinde Dallas Mavericks’i 110-99 mağlup ettiği maça Alperen Şengün damga vurdu.



🏀 23 sayı

🙌 6 ribaund

🅰️ 4 asist

🥷 6 top çalma (Kariyer rekoru)



😅Rakiplerini pazara uçurup sayıyı buluyorpic.twitter.com/ncOwUgDjFd — Spor Arena (@sporarena) January 2, 2025

Nikola Jokic "triple-double" yaptı, Denver rahat kazandı

Denver Nuggets formasını giyen Nikola Jokic, "triple-double" ile gecenin öne çıkan performanslarından birine imza attı.

Ball Arena'da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Atlanta Hawks'ı ağırladı.

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Denver, sahadan 139-120'lik skorla galip ayrılırken mücadelede 29 dakika 31 saniye süre alan Sırbistanlı oyuncu, 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Denver Nuggets'te ayrıca Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın 21'er, Russell Westbrook'un 16 sayısı ön plana çıktı.

Atlanta'da ise Trae Young'un 30, De'Andre Hunter'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Denver bu sonuçla 19. kez sahadan galip ayrıldı. Atlanta Hawks ise 16. kez mağlup oldu.

New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet

NBA'de New York Knicks, sahasında Utah Jazz'ı 119-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks formasını giyen Karl-Anthony Towns 31 sayı, 21 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

Ayrıca Mikal Bridges'ın 27, OG Anunoby 22 sayısı galibiyette öne çıkan performanslar oldu.

Utah'ta ise Jordan Clarkson ile Collin Sexton'ın 25'er sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

New York Knicks, toplamda ise 24. galibiyetini aldı. Utah ise 25. kez mağlup oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

Washington Wizards 125-107 Chicago Bulls

Detroit Pistons 105-96 Orlando Magic

Miami Heat 119-108 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 130-113 Brooklyn Nets

New York Knicks 119-103 Utah Jazz

Houston Rockets 110-99 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 139-120 Atlanjta Hawks

Sacramento Kings 113-107 Philadelphia 76ers