Alperen Şengün'den galibiyete 10 sayılık katkı

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NBA'de heyecan oynanan 4 maçla devam etti. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Utah Jazz'a 109-108 mağlup oldu. Cedi Osman 21 dakika sahada kalıp 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise New Orleans Pelicans'ı 118-108 yendi. 17 dakika sahada kalan Alperen, karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers 108-109 Utah Jazz

Toronto Raptors 102-90 Washington Wizards

Atlanta Hawks 127-130 Charlotte Hornets

Houston Rockets 118-108 New Orleans Pelicans