Alperen Şengün'den galibiyete 10 sayılık katkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Trafik sigortasında yeni dönem Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...Trafik sigortasında yeni dönem! Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...#Trafik Sigortası
Herkes Serdar ve Szalayi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası Bu sezon ilk kez...Herkes Serdar ve Szala'yi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası! "Bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Sibirya soğukları Dikkat: Yeni uyarı geldiSibirya soğukları! Dikkat: Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Ve ilk sonuçlar yayınlandı... Omicronun gizemi çözüldüVe ilk sonuçlar yayınlandı... Omicron'un gizemi çözüldü#Koronavirüs
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Fed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyorFed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Yok böyle yarış Verstappene gece yarısı yeni ceza...Yok böyle yarış! Verstappen'e gece yarısı yeni ceza...#Formula 1
Rus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıradaRus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sırada!#Irak
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Alperen Şengün'den galibiyete 10 sayılık katkı

#NBA#Alperen Şengün#Cedi Osman
Alperen Şengünden galibiyete 10 sayılık katkı

NBA'e oynanan 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcularımızdan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers mağlup olurken Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets galip geldi.

Haberin Devamı

NBA'de heyecan oynanan 4 maçla devam etti. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Utah Jazz'a 109-108 mağlup oldu. Cedi Osman 21 dakika sahada kalıp 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise New Orleans Pelicans'ı 118-108 yendi. 17 dakika sahada kalan Alperen, karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers 108-109 Utah Jazz

Toronto Raptors 102-90 Washington Wizards

Atlanta Hawks 127-130 Charlotte Hornets

Houston Rockets 118-108 New Orleans Pelicans

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Alperen Şengün#Cedi Osman

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs