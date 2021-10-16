Alperen Şengün'den double-double

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'a 126-98 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Alperen Şengün, 24 dakika 52 saniye süre alıp, 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.
Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 110-94 yendi. Cleveland Cavaliers'da milli oyuncu Cedi Osman, süre aldığı 14 dakikada 14 sayı attı.
Milli oyuncu Ömer Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, evinde Boston Celtics'i 121-100 mağlup etti. Ömer Yurtseven, 5 dakika süre aldı ve 2 sayı ile maçı tamamladı.
Bir diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 112-108 yenildi. Müsabakada Furkan Korkmaz 7 sayı kaydetti.
Oynanan hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-98
Miami Heat - Boston Celtics: 121-100
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 112-108
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 94-110
New York Knicks - Washington Wizards: 115-113
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 118-105
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks: 103-114
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers: 119-97
🇹🇷Alperen Şengün, #NBAPreseason'ın son maçında double-double yaptı.— Spor Arena (@sporarena) October 16, 2021
▪️15 Sayı
▪️12 Ribaund
▪️3 Blok
▪️1 Top Çalma
▪️1 Asistpic.twitter.com/nmsjg2WuMM
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