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Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen sözleşme! Astronomik maaş...

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#Alperen Şengün#NBA#Hosuton Rockets
Alperen Şengünden Türk spor tarihine geçen sözleşme Astronomik maaş...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 09:26

NBA'de ülkemizi Houston Rockets forması ile temsil eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Türk spor tarihine geçecek yeni biz sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

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Kulübü Houston Rockets ile sözleşmesinin sonlarına yaklaşan Alperen Şengün, astronomik bir maaşa 'evet' dedi. Buna göre milli basketbolcu, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 185 milyon dolara el sıkıştığı belirtildi.

İspanyol medyasından ESPN'de yer alan haberde, Alperen Şengün'ün, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacağı ve Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacağı ileri sürüldü.

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TÜRK SPOR TARİHİNİN EN FAZLA KAZANANI

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

Bugüne dek en büyük sözleşmeyi Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'tan almıştı. Ömer, 5 yıl için 60 milyon dolara imza atmıştı.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZ NE KAZANDI?

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NBA'da forma giyen bir başka millilerimizden, Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors dönemi 5 yıl için 53 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyordu. Diğer temsilcilerimizden Mehmet Okur, Utah Jazz ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl için 21 milyon dolara anlaşma sağlamıştı. Ersan İlyasova'nun 5 yıl için kazandığı rakam ise 40 milyon dolar olmuştu.

Yakın dönem temsilcilerimizden Cedi Osman'ın 4 yıl için kazandığı rakam ise 31 milyon dolar.

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#Alperen Şengün#NBA#Hosuton Rockets

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