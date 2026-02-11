×
Alperen Şengün'den All-Star sözleri!

Güncelleme Tarihi:

Alperen Şengünden All-Star sözleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 11:15

Houston Rockets'ın sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup ettiği maçın ardından, Alperen Şengün All-Star'a seçilmesi hakkında konuştu.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Maçın ardından Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star'a seçilmesine dair şu ifadeleri kullandı:

3 yıl önce medya gününde bana hedefinin All-Star olmak olduğunu söylemiştin. Şimdi ikinci kez All-Star’a seçildin. Bu senin için ne ifade ediyor?

“Çok şey ifade ediyor. Ailem ve ülkem için çok şey ifade ediyor. Buraya gelip bizi izleyenler için; Türkiye’de sabah 4’te kalkıp bizi izleyenler için. Bunu görmek inanılmaz. Çok minnettarım. Aynı şekilde ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim.”

#NBA#Alperen Şengün#All-Star

