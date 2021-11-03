Alperen Şengün'den 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Alperen Şengün'den 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün
Alperen Şengünden 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist

Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 119-117 yendi.

Haberin Devamı

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Üst üste 3. olmak üzere 5. galibiyetini elde eden ev sahibi Lakers'ta LeBron James 30, Anthony Davis ve Russell Westbrook 27'şer sayı attı.

Rockets'ta Christian Wood'un 26, Jalen Green'in 24, Jae'Sean Tate'in 20 sayısı sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi. İlk 5'te başlayan Alperen Şengün ise 25 dakika 45 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

 

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise takımı Miami Heat'in Dallas Mavericks'i 125-110 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 2 ribaunt üretti.

- Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu

Pelicans karşısında son periyottaki etkili performansıyla galip gelen Suns'ın tecrübeli oyun kurucusu Paul, 14 sayı, 18 asist, 7 ribauntluk katkısıyla galibiyette ön plana çıktı. Kariyerinde 10 bin 346 asiste ulaşan Paul, NBA'in en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Paul'ün önünde Jason Kidd (12 bin 91) ve John Stockton (15 bin 806) bulunuyor.

Alperen Şengünden 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist

Haberin Devamı

Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta Mikail Bridges 22, Devin Booker ve JaVale McGee 18'er, Frank Kaminsky 17 sayı kaydetti.

Sezonun 7. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jonas Valanciunas 23, Josh Hart 16, Devonte Graham 12 sayı buldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 89-117
Dallas Mavericks-Miami Heat: 110-125
Utah Jazz-Sacramento Kings:119-113
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 112-100
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 119-117

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer