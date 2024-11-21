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Alperen Şengün'den 31 sayı! Rockets farklı kazandı

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünden 31 sayı Rockets farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:08

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

- Bucks'ta Antetokounmpo'dan 41 sayı

Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 122-106'lık skorla geçti.

Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asistle Bucks'ın 6. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bulls'ta Zach LaVine'ın 27 ve Torrey Craig'in 15 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Sonuçlar

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Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-106

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 128-100

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 109-99

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-111

Houston Rockets-Indiana Pacers: 130-113

Phoenix Suns-New York Knicks: 122-138

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 120-97

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 104-93

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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