Alperen Şengün NBA'e çabuk alıştı! Yine göz doldurdu...

2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Thomas & Mack Center'da oynanan mücadelede parkeden galip ayrılan taraf 76-92'lik skorla Toronto Raptors oldu.

Houston Rockets formasıyla NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçında boy gösteren milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Toronto Raptors karşısında 24 dakikadan fazla süre aldı. Şengün, parkede kaldığı süre zarfında 9 sayı ve 10 ribaund üretti.

Toronto Raptors maçında ayrıca 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Alperen Şengün'ün performansı mağlubiyete engel olamadı.





🇹🇷 Alperen Şengün’ün #NBASummer 3. maçında Toronto Raptors karşısındaki performansı:



🏀 9 sayı

🔝 10 ribaund

🎯 3 asist

⚡️ 2 top çalma

🤚 1 blok pic.twitter.com/XSOQIGKt4Q — Spor Arena (@sporarena) August 13, 2021

ALPEREN ŞENGÜN VS. DETROIT PISTONS

Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not almıştı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynamıştı.

Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamlamıştı.

ALPEREN ŞENGÜN VS. CLEVELAND CAVALIERS

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesinde ilk 5'te başlamış ve 27 dakika süre almıştı. Yetenekli oyuncu, parkede kaldığı süre zarfında 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla double-double yapmıştı.

Thomas & Mack Center'da 3/9 ikilik, 0/1 üçlük ve 9/14 serbest atış isabet oranları yakalayan Alperen Şengün'ün oyunda kaldığı bölümlerde Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a 18 sayı fark atmıştı.