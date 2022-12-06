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Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Türk derbisinin kazananı...

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#NBA#Alperen Şengün#Furkan Korkmaz
Alperen Şengün NBA tarihine geçti Türk derbisinin kazananı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 12:30

NBA'de geride kalan gece 7 maç oynandı. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın takımları Houston Rockets ile Philadelphia 76ers'ın karşı karşıya geldiği gecede Alperen Şengün NBA tarihine geçti.

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NBA'de milli basketbolcularımız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Normal süresi 108-108 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçı Houston Rockets 132-123 kazandı. Houston'da Alperen Şengün 8 sayı, 8 ribauntla ve 1 asistle oynarken 76ers'de Furkan Korkmaz 3 sayı üretti.

ALPEREN ŞENGÜN NBA TARİHİNE GEÇTİ

Philadelphia 76ers maçıyla NBA kariyerinde 1000 sayı ve 200 asist barajını aşan Alperen Şengün, bunu başaran en genç pivot olarak tarihe geçti.

Alperen Şengün - 20 yıl, 133 gün
Brad Daugherty - 21 yıl, 153 gün
Alvan Adams - 21 yıl, 216 gün
Bam Adebayo - 21 yıl, 233 gün
Nikola Jokic - 21 yıl, 295 gün

NBA'de gecenin sonuçları

Orlando Magic 102-109 Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets 117-119 Los Angeles Clippers
Atlanta Hawks 114-121 Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors 110-116 Boston Celtics
Houston Rockets 132-123 Philadelphia 76ers (uzatmada)
Memphis Grizzlies 101-93 Miami Heat
Dallas Mavericks 130-111 Phoenix Suns
Golden State Warriors 104-112 Indiana Pacers

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#NBA#Alperen Şengün#Furkan Korkmaz

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