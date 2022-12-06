Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Türk derbisinin kazananı...

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NBA'de milli basketbolcularımız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Normal süresi 108-108 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçı Houston Rockets 132-123 kazandı. Houston'da Alperen Şengün 8 sayı, 8 ribauntla ve 1 asistle oynarken 76ers'de Furkan Korkmaz 3 sayı üretti.

ALPEREN ŞENGÜN NBA TARİHİNE GEÇTİ

Philadelphia 76ers maçıyla NBA kariyerinde 1000 sayı ve 200 asist barajını aşan Alperen Şengün, bunu başaran en genç pivot olarak tarihe geçti.

Alperen Şengün - 20 yıl, 133 gün

Brad Daugherty - 21 yıl, 153 gün

Alvan Adams - 21 yıl, 216 gün

Bam Adebayo - 21 yıl, 233 gün

Nikola Jokic - 21 yıl, 295 gün

NBA'de gecenin sonuçları



Orlando Magic 102-109 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 117-119 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 114-121 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 110-116 Boston Celtics

Houston Rockets 132-123 Philadelphia 76ers (uzatmada)

Memphis Grizzlies 101-93 Miami Heat

Dallas Mavericks 130-111 Phoenix Suns

Golden State Warriors 104-112 Indiana Pacers