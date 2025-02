Alperen Şengün, NBA All-Star’da sahne alıyor! Basketbol şöleni Misli’de yaşanıyor…

Haberin Devamı

Birbirinden farklı yarışmaların ve sahne şovlarının yer alacağı 2025 NBA All-Star, bu sene Golden State Warriors‘ın da maçlarını oynadığı Chase Center'da gerçekleşecek. 74’üncü kez düzenlenecek olan basketbol şöleninde milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün de yer alacak. Basketbolseverler All-Star’ın heyecanını canlı yayınlar ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de yaşayacak.

Format yeniden değişti

NBA yönetimi All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format deneyecek. All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçlayan bu format değişikliğinde All-Star gecesi, dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak. Dört takım arasında birer maç oynanacak. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, All-Star final maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaları 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım kazanmış olacak.

Haberin Devamı

NBA All-Star maçı için şu anda 24 oyuncu seçilmiş durumda. Bu oyuncular ise Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında çaylak oyuncuların yer alacağı başka mini bir turnuvanın ardından seçilecek.

NBA All-Star kadroları

Shaq takımı: LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown.

Kenny takımı: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro.

Chuck takımı: Nikola Jokić, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell.

Maç programı:

17 Şubat Pazartesi 04:20 / Chuck Takımı - Kenny Takımı

17 Şubat Pazartesi 05:10 / Candace Takımı - Shaq Takımı

17 Şubat Pazartesi 06:00 / Final Maçı

Heyecan özel oyunlarla katlanacak

NBA All-Star hafta sonunun merakla beklenen etkinliklerinin başında ise Yetenek Yarışması, Üçlük Yarışması ve Smaç Yarışması geliyor. Yetenek Yarışması’nın Türkiye saati ile 16 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşmesi bekleniyor. İkişerli dört takımın mücadele edeceği Yetenek Yarışması’nda Cavs adına Donovan Mitchell ve Evan Mobley yer alacak. 2024 NBA draftının 1 ve 2 numarası Atlanta’dan Zaccharie Risacher ve Washington’dan Alex Sarr ise çaylaklar takımında olacak.

Haberin Devamı

Bir diğer ekip olan Spurs adına Chris Paul ve Victor Wembanyama yarışacakken Warriors’ta ise Draymond Green ve Moses Moody yer alacak. Basketbolseverler ise Uzun Vadeli oyunlar arasında yer alan bu özel etkinliğe bahis yapabilecek. Misli’de Yetenek Yarışması’nı Cavs takımının kazanmasına 2.85, Spurs’ün kazanmasına 2.90, Warriors’ın kazanmasına 3.80 ve Çaylakların kazanmasına ise 4.60 oran veriliyor.

Damian Lillard 3. kez kazanmak için parkeye çıkacak

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard üst üste üçüncü kez Üç Sayı Yarışması’nı kazanmak için parkeye çıkacak. Lillard bu sezon maç başına 3.5 üçlük isabeti ile oynuyor. İddialı isimlerden Miami Heat'in oyun kurucu şutörü Tyler Herro ise yarışmanın 3.7 ile maç başına en çok üçlük isabetine sahip ismi. Bu iki oyuncuyu LA Clippers’ın kısa forveti Norman Powell takip ediyor. Powell bu sezon maç başına 3.3 üçlük isabetiyle oynuyor.

Haberin Devamı

Diğer üç sayı yarışmacıları ise şöyle: Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Buddy Hield (Golden State Warriors) ve Cam Johnson (Brooklyn Nets). Misli’de Üçlük Yarışması’nı Damian Lillard’ın kazanmasına 4.20, Norman Powell’ın kazanmasına 6.60, Tyler Herro’nun kazanmasına 7.00, Buddy Hield’in kazanmasına 5.60, Darius Garland’ın kazanmasına ise 6.60 Jalen Brunson’ın kazanmasına ise 7.60 oran veriliyor.

Smaç Yarışması’nın favorisi Mac McClung

All-Star hafta sonun en eğlenceli ve en merakla beklenen yarışmasının başında ise Smaç Yarışması geliyor. Bu sene All-Star Smaç Yarışması’nda Chicago Bulls'tan Matas Buzelis, San Antonio Spurs'ten Stephon Castle ve Milwaukee Bucks'tan Andre Jackson Jr ve NBA G League'de Osceola Magic forması giyen Mac McClung yer alıyor. Jüri üyeleri arasında ise NBA efsaneleri Baron Davis, Kevin Garnett, Tracy McGrady ve Jason Richardson bulunuyor.

Haberin Devamı

Ekim ayında Orlando Magic ile iki yönlü bir sözleşme imzalayan McClung, son iki senedir smaç yarışmalarında şampiyon oluyor. G League'de oynayan oyuncu 3 kez arka arkaya şampiyon olmayı deneyerek tarihe geçmeyi hedefliyor. Misli’de Smaç Yarışması’nı Mac McClung’un kazanmasına 1.38, Andre Jackson Jr’ın kazanmasına 5.80, Matas Buzelis ve Stephon Castle’ın kazanmasına ise 7.00 oran veriliyor.

Karşılaşmalar canlı yayınlar ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de

Bahisseverler heyecan verici yarışmaların yanında NBA All-Star 2025’i kazanacak takıma ve en değerli oyuncunun kimin seçileceğine de bahis oynayabiliyor. Aynı zamanda günün ilk maçı olan Chuck Takımı - Kenny Takımı arasındaki mücadelede Chuck Takımı’nın maçı kazanmasına Misli’de Şampiyon Oranlar ile 1.39 yerine 1.45 oran verilirken Kenny Takımı’nın kazanmasına 2.09 yerine 2.19 oran veriliyor. Gecenin diğer karşılaşmasında Candace Takımı’na 4.02 yerine 4.22, Shaq Takımı’na ise 1.05 yerine 1.10 oran veriliyor. NBA All-Star pazar gecesinin heyecanı canlı yayınlar ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de yaşanıyor.

Haberin Devamı

18 yıl aradan sonra bir ilk

Bu sene NBA All-Star’ın Türkiye için de ayrı bir önemi bulunuyor. Bu sene de diğer senelerde olduğu gibi her konferansta ilk beş olarak seçilen beş oyuncu taraftar, mevcut NBA oyuncuları ve medya oylarıyla belirleniyor. Diğer oyuncular ise NBA baş antrenörleri tarafından seçiliyor. Bu sene NBA All-Star’a katılma hakkı kazanan milli basketbolcu Alperen Şengün, 18 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştiriyor. Houston Rockets forması giyen Şengün, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olmaya hak kazanmış durumda.

Bu sezon 51 maça çıkan Alperen Şengün, 19 sayı, 10.4 ribaunt, 4.9 asist ve 1.2 top çalma ortalaması ile oynuyor. Kariyer ortalamasının üzerinde bir performans grafiği çizen yıldız basketbolcu, 2021 yılından beri NBA'de oynuyor. NBA kariyerinin başında da iyi bir çaylaklık dönemi geçiren Alperen Şengün, 2022’de de NBA All-Star Çaylaklar maçına seçilerek All-Star olma yolunda önemli bir adım atmıştı.

LeBron James rekor tazeledi

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, geçtiğimiz sene kariyerinde 20. kez All-Star'a seçilerek Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakmış ve rekorun yeni sahibi olmuştu. Bu sene de 21. kez All-Star seçilen 40 yaşındaki yıldız oyuncu kendi rekorunu tazeledi. Bu sezon 48 maçta görev alan LeBron James, 24.3 sayı, 9 asist, 7.7 ribaunt ve 0.9 top çalma ortalaması ile oynuyor. James aynı zamanda NBA All-Star maçı sonunda verilen MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü 4. kez kazanmak için parkeye çıkıyor. Bugüne kadar All-Star’da 4 kez MVP seçilme başarısını gösteren 2 isim ise Kobe Bryant ve Bob Pettit. LeBron James ile beraber 3 kez MVP olan yıldızlar arasında Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve Oscar Robertson bulunuyor.

Şampiyon olan her oyuncuya 125 bin dolar

Bu sezon yeni formatı ve sahne şovlarıyla merakla beklenen NBA All-Star’ın 1,8 milyon dolarlık ödül havuzu bulunuyor. Şampiyonluğu kazanan takımdaki her oyuncuya 125 bin dolar, ikinci olan takımdaki her oyuncuya 50 bin dolar, üçüncü ve dördüncü olan takımlardaki her oyuncuya ise 25 bin dolar ödül verilmesi planlanıyor.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!