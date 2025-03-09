×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Alperen Şengün, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengün, Houston Rocketsı galibiyete taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:22

NBA'de Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün; 20 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.

Haberin Devamı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçla devam edildi.

Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Boston Celtics'te Jayson Tatum, 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Jaylen Brown 31 sayı, Al Horford 14 sayı ve Derrick White ise 10 sayıyla maça katkıda bulundu.

Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, LeBron James ise 22 sayı ve 14 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 20 SAYISIYLA ROCKETS, PELICANS'I 146-117 YENDİ

Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup etti.

Rockets'ta Dillon Brooks 27 sayıyla öne çıkarken, Alperen Şengün ve Aaron Holiday 20'şer sayıyla oynadı. Amen Thompson ise 15 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.

Haberin Devamı

Pelicans'ta Zion Williamson 20 sayı, Jose Alvarado ve CJ McCollum ise 17'şer sayı kaydetti ancak bu performanslar yenilgiyi önlemeye yetmedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 105-102

Houston Rockets -New Orleans Pelicans: 146-117

Toronto Raptors- Washington Wizards: 117-118

Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118

Milwaukee Bucks- Orlando Magic : 109-111

Miami Heat-Chicago Bulls: 109-114

Golden State Warriors-Detroit Pistons:115-110

Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101

Gözden KaçmasınA Milli Kadın Basketbol Takımının Avrupa Şampiyonasındaki rakipleri belli olduA Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

BAKMADAN GEÇME!