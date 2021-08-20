Alperen Şengün draft anında 'ben gidiyorum' dedi, Mehmet Yağmuz buz kesti! NBA, Beşiktaş...
Beşiktaş Icrypex Takım Kaptanı Mehmet Yağmur, Spor Arena'ya konuk oldu. Tecrübeli oyuncu, Alperen Şengün'ün Houston Rockets tarafından NBA draftında 16. sıradan seçildiği unutulmaz gecede yaşananları, Alperen'in Beşiktaş'taki halefinin kim olacağını, Şehmus Hazer'in geleceğini ve kendisiyle ilgili tüm merak edilenleri samimiyetle anlattı.
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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.
00.00 Açılış
00.42 Mehmet Yağmur Ne Yapıyor?
02.55 Basketbol Sonrası Hedefi?
06.55 Basketbolun "Altınordu Yapısı"
08.33 "Yönetenler Saha İçinden Gelmeli"
08.50 Yarı Oyuncu Yarı Koç...
10.59 Beşiktaş ICRYPEX Yeni Sezon Hedefi
14.04 Basketbol ile Futbol Seyircisi Farkı
15.43 Mehmet Yağmur Kırılma Noktaları
17.44 "Alperen Şengün Adını Dünya Ezberleyecek"
23.10 "Alperen Draft Gecesinden Gitmek İstedi"
24.50 "Alperen Şengün ile NBA Heyecanı"
26.18 Alperen Şengün 3 Yıl Sonra Nasıl Olacak?
30.23 "Şeymus Hazer Beşiktaş'tan Ayrılabilir..."
32.42 Kapanış