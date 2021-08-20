Alperen Şengün draft anında 'ben gidiyorum' dedi, Mehmet Yağmuz buz kesti! NBA, Beşiktaş...

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00.00 Açılış

00.42 Mehmet Yağmur Ne Yapıyor?

02.55 Basketbol Sonrası Hedefi?

06.55 Basketbolun "Altınordu Yapısı"

08.33 "Yönetenler Saha İçinden Gelmeli"

08.50 Yarı Oyuncu Yarı Koç...

10.59 Beşiktaş ICRYPEX Yeni Sezon Hedefi

14.04 Basketbol ile Futbol Seyircisi Farkı

15.43 Mehmet Yağmur Kırılma Noktaları

17.44 "Alperen Şengün Adını Dünya Ezberleyecek"

23.10 "Alperen Draft Gecesinden Gitmek İstedi"

24.50 "Alperen Şengün ile NBA Heyecanı"

26.18 Alperen Şengün 3 Yıl Sonra Nasıl Olacak?

30.23 "Şeymus Hazer Beşiktaş'tan Ayrılabilir..."

32.42 Kapanış