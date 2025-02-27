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Alperen Şengün 'double double'ın kıyısından döndü! Rockets, Spurs'i devirdi

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengün double doubleın kıyısından döndü Rockets, Spursi devirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:37

NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'i 118-106 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Houston'da Alperen Şengün müsabakayı 9 sayı, 11 ribaunt ve 3 asist ile tamamladı.

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NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'u 118-106 mağlup etti.

All-Star pivotumuz Alperen Şengün 19 dakika süre aldığı maçı 9 sayı - 11 ribaund ile tamamladı. Houston'da ayrıca; Amen Thompson 25, Jalen Green 21, Dillon Brooks 19 sayı ile oynadı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Victor Wembanyama'dan yoksun olan San Antonio Spurs cephesinde ise; benchten gelen Keldon Johnson ile Stephon Castle, 22'şer sayı attı.

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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