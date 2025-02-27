Alperen Şengün 'double double'ın kıyısından döndü! Rockets, Spurs'i devirdi

Güncelleme Tarihi:
NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'u 118-106 mağlup etti.
All-Star pivotumuz Alperen Şengün 19 dakika süre aldığı maçı 9 sayı - 11 ribaund ile tamamladı. Houston'da ayrıca; Amen Thompson 25, Jalen Green 21, Dillon Brooks 19 sayı ile oynadı.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Victor Wembanyama'dan yoksun olan San Antonio Spurs cephesinde ise; benchten gelen Keldon Johnson ile Stephon Castle, 22'şer sayı attı.
🇹🇷 Houston Rockets'ın evinde San Antonio Spurs’ü 118-106 mağlup ettiği maçta Alperen Şengün'ün performansı:— Spor Arena (@sporarena) February 27, 2025
⏰ 18 dakika
🏀 9 sayı
💪 11 ribaund
🅰️ 3 asistpic.twitter.com/vI3JuQN70Q