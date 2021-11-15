Alperen Şengün "double-double" yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
MEBden yeni uygulama: Başvurular başladı Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldıMEB'den yeni uygulama: Başvurular başladı! Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldı#Milli Eğitim Bakanlığı
Asgari ücrette kritik gün Erdoğan liderliğinde toplanıyorlarAsgari ücrette kritik gün! Erdoğan liderliğinde toplanıyorlar#AK Parti
19 yıl sonra benzin bitiyor 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası19 yıl sonra benzin bitiyor! 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası#Otomotiv
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Konser faciasından acı haber geldiKonser faciasından acı haber geldi! #Astroworld Festivali
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
Skandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldıSkandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldı#Donald Trump
Hakan Ural ekranlara geri döndü Canlı yayında duygusal anlar...Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar...#Hakan Ural
Ve gelin, Kraliçenin yerinde Balkondaki sıralama değişimin habercisi miVe gelin, Kraliçe'nin yerinde! Balkondaki sıralama değişimin habercisi mi? #Kate Middleton
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Alperen Şengün "double-double" yaptı

#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#NBA
Alperen Şengün double-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı, takımının Phoenix Suns'a 115-89 yenilmesine engel olamadı.

Haberin Devamı

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Houston Rockets, Phoenix Suns'a 115-89 mağlup olurken Şengün, 22 dakika süre aldığı maçta, 10 sayı, 10 ribaunt ile NBA kariyerinde ilk kez "double-double" yaptı.

Phoenix Suns'da Devin Booker ise attığı 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.



- Young'dan 42 sayı

Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.

Alperen Şengün double-double yaptı


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100
Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102
Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115
Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95
LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#NBA

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz